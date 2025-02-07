7 - 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek programlar kapsamında anma törenleri, konferanslar, tiyatro gösterileri ve kortej yürüyüşleri gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında Abdulhamid Han Camii’nde Cuma namazı öncesi yapılan hatim duası ile başladı.

Ardından vatandaşlara Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Camii çıkış vatandaşlara etli pilav ikram etti.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel 6 Şubat da yaşanan felaketin ardında ara verilen 12 Şubat kurtuluş bayramı etkinliklerinin yeniden başlayacağını söyledi.

Ayrıca Başkan Görgel açıklamasının devamında Maraş’a kahramanlık unvanının verilişinin 52. Yıl dönümünü kutlayarak bu şehrin her ferdinin kahraman olduğuna dikkat çekti.