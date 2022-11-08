Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Kütüphane Söyleşileri kapsamında usta kalemler okurlarla bir araya geliyor. Proje kapsamında Eğitimci – Yazar Ramazan Avcı, Rasim Özdenören Halk Kütüphanesi’nde “Kahramanmaraş’ta Edebiyat İklimi ve Gençlik” temalı söyleşi etkinliğinde gençlerle buluştu. Eğitimci – Yazar Erdoğan Aydoğan ise Cemil Meriç Halk Kütüphanesi’nde “Bağlanma Penceresinden Türkiye’yi Anlamak” konulu söyleşide kütüphane kullanıcıları ve okurlara seslendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte yazarlar, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Kütüphane Söyleşileri etkinliğinden duyduğu memnuniyeti belirten edebiyatseverler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinlikler Çarşamba Günü de Devam Edecek

Kütüphane Söyleşileri; 9 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’da Süleyman Çelebi Halk Kütüphanesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı Alpaslan Yurtsever’in ve Turgut Reis Halk Kütüphanesi’nde Şair – Yazar Ömer Yalçınova’nın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. Aynı gün saat 17.30’da ise Tarihçi – Yazar Mehmet Işık, Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde okurlarla bir araya gelecek.

Tüm Edebiyatseverler Davet Edildi

Etkinlik takvimi kapsamında; 10 Kasım Perşembe günü saat 14.00’da Saçaklızade Halk Kütüphanesi’nde Tarihçi – Yazar Mirsad Fırtına söyleşisi düzenlenecek. Yine saat 14.00’da Şair – Yazar Mustafa Köneçoğlu, Cemile Akkoyun Halk Kütüphanesi’nde okurlarla bir araya gelecek. Kütüphane Söyleşileri, 11 Kasım Cuma günü saat 14.00’da Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Halk Kütüphanesi’nde Tiyatro Yönetmeni – Yazar Salman Kapanoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikle devam edecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, etkinliklere tüm edebiyatseverlerin davetli olduğu belirtildi.