Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kütüphane Söyleşileri, Eğitimci-Yazar Hacı Parlak’ı ağırladı. Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlikte Parlak, “Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı konuşmasında dijital bağımlılık, aidiyet eksikliği ve iletişim problemleri gibi konuları ele aldı.

Katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Parlak, çözüm önerileri sunarak bireysel farkındalık ve toplumsal iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, katılımcıların teşekkür ve memnuniyet mesajlarıyla sona erdi.