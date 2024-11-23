İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada suç örgütlerine yönelik yapılan "Kuyu" operasyonlarında yakalanan 81 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu, 43 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, çok sayıda kesici ve delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi."