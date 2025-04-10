Kahramanmaraş’ta Nisan ayında yaşanan kar yağışı, özellikle kuzey ilçeleri ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Beklenmedik kar yağışı vatandaşları şaşırtırken, yetkililer yola çıkacak sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Nisan ayının bahar havası beklenirken, Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava dalgası kar yağışına neden oldu. Sabah saatlerinde beyaz örtüyle karşılaşan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, kar yağışı özellikle Andırın, Göksun, Elbistan ve çevre bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde ise sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan soğuk hava dalgasının birkaç gün daha sürebileceğini belirtirken, kar yağışının yüksek kesimlerde devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Vatandaşların hava koşullarına uygun önlemler alması istendi.