Kahramanmaraş'ta kış mevsimi kendini iyice hissettirmeye başladı. Kuzey ilçelerinde en soğuk yer sıfırın altında 8,4 derece ile Göksun oldu. Elbistan’da ise en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,7 derece olarak ölçüldü. Afşin, sıfırın altında 5,6 dereceyle Ekinözü ile beraber üçüncülüğü paylaştı. Nurhak’ta da sıfırın altında 5,4 derece kaydedildi.

Elbistan’da, geçtiğimiz yıl kasım ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14,8 derece olarak ölçülmüştü.

Soğuk hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Bu nedenle, yetkililer vatandaşları soğuk havalarda dışarı çıkmamaları, çıkmaları gerekiyorsa da kalın giyinmeleri ve soğuktan korunmaları konusunda uyardı. Ayrıca, araç sahiplerinin de araçlarını soğuk hava koşullarına uygun hale getirmeleri ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.