Teröre ve teröriste geçit yok.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde başarılı bir operasyon yürüten Mehmetçik, örgüte adeta darbe vuruyor.

Kahramanca mücadeleden üzücü bir haber geldi....

MSB duyurdu

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit oldu.

"Hayatını kaybeden aziz şehidimiz..."

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."