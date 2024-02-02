Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisi Hüseyinli geçişi Edirne istikametinde seyreden Gültekin Akçan idaresindeki yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere, ardından Muhammet Karataş idaresindeki kumaş yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır otoyolda ters döndü, yolcu otobüsünün şoförü araçta de sıkıştı, bazı yolcular yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma otoyolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.