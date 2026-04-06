Günler Süren Yaşam Mücadelesini Kaybetti

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, polis memuru Seçkin Yalçın’ın 30 Mart’ta geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Açıklamada, 3 Nisan’da beyin ölümü gerçekleşen Yalçın’ın, daha sonra kalbinin durmasıyla şehadete ulaştığı ifade edildi.

Bakanlıktan Açıklama

Bakanlık açıklamasında, “Polis memurumuz Seçkin Yalçın… yapılan tüm müdahalelere rağmen şehadete ermiştir” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yayımladığı mesajda, şehit polis için başsağlığı dileyerek ailesine ve emniyet teşkilatına sabır temennisinde bulundu.

Kaza Nasıl Meydana Gelmişti?

30 Mart sabahı İstanbul Havalimanı’nda görevli polisleri taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazaya karışan bir otomobil ise bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına savruldu.

Çok Sayıda Yaralı Vardı

Kazada yaralıların durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Olayın ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Milleti Yasa Boğan Haber

Şehit polis memuru Seçkin Yalçın’ın vefatı, emniyet teşkilatını ve tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Yetkililer, kazayla ilgili sürecin ve incelemelerin devam ettiğini bildirdi.