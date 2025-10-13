2024-2025 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim 2024 Salı günü e-Devlet üzerinden başlamış ve 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 23.59’da sona ermişti. Burs ve kredi miktarlarının bu sene ne kadar olacağı, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu..

2025-2026 KYK Kredi ve Burs Miktarı Ne Kadar?

2025-2026 eğitim döneminde öğrencilere ödenecek KYK burs ve kredi tutarı henüz belli olmadı. Ancak 2024-2025 KYK burs ve kredi miktarları şöyleydi:

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 3.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 9.000 TL.

KYK Burs ve Kredi Başvurusu Yaparken Dikkat Edilecekler

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’ten yapılmaktadır. e-Devlet de yer alan öğrenim bilgilerine göre başvuru yapılacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin güncellemelerini istemeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

2025-2026 KYK Kredi ve Burs Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından yine e-Devlet üzerinden duyurulacak. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerini yıl sonuna doğru alacak. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim 2024 Salı günü e-Devlet üzerinden başlamış ve 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 23.59’da sona ermişti. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları hakkında şu anda açıklanan resmi bir tarih yok. Ancak başvuruların ekim-kasım döneminde başlaması bekleniyor. Resmî açıklama geldiğinde, başvuru ekranı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın duyurusu sonrasında e-Devlet üzerinden erişime açılacak.