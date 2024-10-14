Özellikle et oranı düşük veya yanlış et kullanılan lahmacunlar, vatandaşların sağlığını tehlikeye atıyor.

Denetimlerinde, lahmacunda kullanılan etin kalitesi ya da sakatat kullanımı, birleştirme yerine soya ya da başka katkıların karıştırılması gibi sahtecilikler de tespit ediliyor. Bu durum, geleneksel ve lezzetli lahmacunun sağlıksız bir yemeğe dönüşmesine neden oluyor.

Uzmanlara göre, doğru bir lahmacunun lezzeti kadar malzeme kalitesi de büyük önem taşıyor.

Vatandaşların restoranlarda sipariş verdiği lahmacunun çok fazla baharata boğulmasına da dikkat etmesi gerekiyor.