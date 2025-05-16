36’ncı hafta maçında lider Barcelona, Espanyol’a konuk oldu.

Konuk ekip, 53’üncü dakikada Lamine Yamal’ın ve 90+6’ncı dakikada Fermin Lopez’in attığı gollerle derbiyi 2-0 kazandı.

LaLiga’da 85 puana ulaşan Barcelona, ikinci sıradaki Real Madrid’le farkı yediye çıkararak şampiyonluğu garantiledi.

Bu sezon İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası’nı da kazanan Barcelona, LaLiga’daki 28’nci şampiyonluğuna ulaştı.

Stat dışındaki kazada 13 yaralı

Espanyol-Barcelona maçının başladığı esnada stat dışındaki bir kazada 13 kişi yaralandı.

İspanya basınındaki haberlerde bir aracın, taraftarların stada girdiği noktada kontrolden çıkıp 13 kişinin hafif yaralanmasına neden olduğu yazıldı.

İlk açıklamalara göre olayın bir saldırı değil, kaza olduğu belirtildi.