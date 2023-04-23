Sahipliğini Kahramanmaraşlı iş insanı Arslan Deveboynu’nun yaptığı DEKA Müzik yapım şirketi ile sanat hayatına 2003 yılında çıkardığı ‘Küstüm’ adlı albümüyle başlayan ünlü sanatçı Latif Doğan ve 2015 yılında 5 eserden oluşan “Aşkın Tarifi” adlı albümü piyasaya çıkaran Nigar Ekinci, ‘Ayrılık Kolay Mı Senin Yanında’ isimli yeni eseri müzikseverleri mest etti. Uzun yıllardır müzik piyasasında ses getiren sanatçılar Latif Doğan ve Nigar Ekinci’nin ortak çalışması olan şarkı müzik dünyasına damga vurdu. Müzikseverler tarafından büyük ilgiyle dinlenen şarkının söz ve müziği Burhan Onur’a ait. Şarkının klip yönetmenliğini Turgay Ceylaner yaparken şarkıyı Nigar Ekinci ve Latif Doğan yorumladı. Şarkının müzik yönetmenliğini ise Fatih Doğaner yaparken dağıtıcılığını ise DEKA Müzik Yapımcılık üstlendi. DEKA Müzik Youtube kanalında 18 Nisan’da yayınlanmaya başlayan şarkının klibi kısa zamanda 21 bin kez görüntülendi.