Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Yerli üretim kimyasalların paketlerine net bir açıklama eklenmediğini vurgulayan Prof. Dr. Turan, "Bu ürünlerin kullanımında mutlaka bilinen markaların tercih edilmesi ve kullanım ibarelerine uyulması gerekiyor. Ürünlerin çoğunda kimyasal içerik yazmıyor. Bir tek şu ipucu verebilir: Lavabo açıcı dışında beton çözücü gibi ibareler varsa mutlaka güçlü kimyasallar ve asitler vardır. Bunların kullanımında daha da çok dikkat edilmesini, koruyucu gözlük, elbise ve eldivenler kullanılmasını öneriyoruz." diye konuştu.