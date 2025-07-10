LGS 2025 Sonuçları Nereden Öğrenilecek?
LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde resmi MEB internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
LGS Tercih ve Yerleştirme Takvimi
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Tercih Dönemi:
LGS tercihlerinin alınacağı tarih aralığı 14 – 24 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bu süreçte öğrenciler, sınavla ya da yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler için tercihlerini yapacak.
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Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanların Açıklanması:
MEB, 4 Ağustos 2025 tarihinde yerleştirme sonuçlarını ilan edecek. Aynı gün boş kalan kontenjanlar da erişime açılacak.
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Nakil Süreci:
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları 4 – 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler, bu dönemde yerleşemedikleri okullara yeniden başvuru yapma şansı yakalayacak.
Öğrenciler İçin Kritik Gün
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS sürecinin en önemli aşamalarından biri olan tercih dönemi başlayacak. Öğrenciler ve veliler, tercih kılavuzunu dikkatle inceleyerek yüzdelik dilimlerine uygun okulları belirlemeli.