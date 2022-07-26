Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre ilk nakil tercih dönemi başvuruları 25-29 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar da belli oldu.

Oluşan taban puanları ile boş kontenjanlara MEB'in "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ilk nakil başvuruları başladı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci daha sonraki süreçte de devam edecek.

İlk nakil tercih dönemi başvuruları 25-29 Temmuz arası alınacak. Yerleştirmeye esas sonuçlar ise 1 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek; sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-5 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022