Teras Seyir Kafe’de gerçekleştirilen programa İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Demirtaş ve Şube Müdürü Ahmet Akküncü, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, LGS 2022’de bir önceki yıla göre her ilçemizin başarısını artırarak ilimizin Türkiye ortalamasının üzerinde yer almasına büyük katkı sağladığını belirterek, “Bu başarıya imza atan yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimiz ile bugün bir arada bulunuyoruz. Yıllardır eğitim adına çok emekler verdik, yerine göre birçok sorunla uğraştık. Bunlara rağmen bir başarıyı duyunca tüm yorgunluğumuz gidiyor ve ‘İyi ki de emek vermişiz, iyi ki de bu kadar yükü üstlenmişiz’ diyoruz. Öğrencilerimizin bu başarısı da bizleri çok mutlu etti. Çok şükür tercihleri doğrultusunda da istedikleri okullara yerleştiler.” diye konuştu

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İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, en iyi yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu kaydederek, sözlerini şu cümlelerle noktaladı: “Diğer tüm yatırımlar iyi insan yetiştirmek, iyi insana hizmet etmek için yapılan yatırımlardır. Sevgili öğrencilerimiz, elbette akademik başarı çok önemlidir ama onun kadar da ahlâkî durumumuz da çok önemlidir. Akademik başarı ile ahlâkî erdemlerimizden sadece birisi bir anlam ifade etmiyor ama ikisini birleştirip ahlâkî güzelliklerimizle akademik başarımızı taçlandıracağız. Bu anlamda öğretmenleriniz olarak bizler, sizleri hayata hazırlarken hem ahlâkî anlamda hem de akademik anlamda iki türlü bir bütünleştirme ve yetiştirmeyi esas aldık. Sizleri bu halinizle görünce de inanın onur ve gurur duyuyoruz. Dolayısıyla hem akademik anlamda kendisini ispatlamış hem de ahlâkî erdemleri ve duruşuyla etrafına örnek olarak gösterilen her bir öğrencimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki lise ve ardından üniversite eğitimlerinizde başarılar diliyor, her birinizi gözlerinizden öpüyorum.”

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör ise öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği hitabında onları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Elde ettiğiniz başarılardan dolayı sizleri ve bu başarıda emeği olan öğretmen ve ailelerinizi tebrik ediyorum. İl Millî Eğitim Müdürümüzün de dediği gibi akademik başarımızı ahlâkî değerlerimizle, inancımızla, kültürümüzle, sanatımızla birleştirirsek işte o zaman asıl başarıyı elde etmiş oluruz. Bu manada geleceğe yönelik hiçbir kaygım yok. Burada hepinizin gözünde de zaten bunu görüyorum. Türkiye ve Dünya’da Kahramanmaraş söz konusu olduğunda herkes çok güzel şeyler söylüyor, ileride inşallah sizler de aynı şekilde hem şehrimizi, hem ülkemizi çok önemli bir şekilde temsil edeceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Bir noktanın altını önemle çizmek istediğini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, son olarak şunları kaydetti: “Kendinizi iyi yetiştirin. Nereye giderseniz gidin, başka ülkelere de gitmiş olsanız amacınız kendi ülkenizin ve kendi milletinizin kalkınması ve başarısı olsun. Çünkü bir milletin kalkınması o milletin evlatlarıyla olur. Biz diyoruz ki birinci olduğumuz zaman birçok kişiyi geride bırakabiliyoruz ama bir inci olursak herkese ışık saçabiliyoruz. Buradaki herkesin bir inci olduklarından hiçbir şüphem yok. Herkese inşallah ışık saçacaksınız. Bugün bu davetimizi kırmadığınız ve aramızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tekrar elde ettiğiniz başarılardan dolayı sizleri, öğretmen ve ailelerinizi tebrik ediyorum. İlçe sıralamasında birinci olan Göksun ilçemizin öğrenci, öğretmen ve velilerini ayrıca tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.”

Programda öğrencilerin duygu ve düşünceleri alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere çeşitli ödüller, il başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının üzerine çıkarılmasındaki gayretleri dolayısıyla da İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine teşekkür belgesi takdim edildi.