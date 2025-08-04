Yerleştirmeye Esas Nakil Süreci Başladı
LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas nakil başvuru süreci de resmen başladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre:
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1. Nakil Başvuru Dönemi: 4 - 6 Ağustos 2025
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2. Nakil Başvuru Dönemi: 8 - 12 Ağustos 2025
Nakiller, yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.
Yerleşemeyen Öğrenciler İçin Ek Süreç
LGS kapsamında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ilave başvuru süreci de devreye giriyor. Bu kapsamda:
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İl/ilçe yerleştirme başvuruları: 15 - 21 Ağustos 2025
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Sonuçların açıklanma tarihi: 22 Ağustos 2025
Yatılılık Başvuruları Ne Zaman?
Yatılı okul başvuruları (pansiyonlu okullar) ise 1 - 4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.
Yeni Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, yeni okullarında ders başı yapacak.