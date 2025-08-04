Yerleştirmeye Esas Nakil Süreci Başladı

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas nakil başvuru süreci de resmen başladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre:

1. Nakil Başvuru Dönemi: 4 - 6 Ağustos 2025

2. Nakil Başvuru Dönemi: 8 - 12 Ağustos 2025

Nakiller, yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Yerleşemeyen Öğrenciler İçin Ek Süreç

LGS kapsamında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ilave başvuru süreci de devreye giriyor. Bu kapsamda:

İl/ilçe yerleştirme başvuruları: 15 - 21 Ağustos 2025 YKS sonuçları açıklandı İçeriği Görüntüle

Sonuçların açıklanma tarihi: 22 Ağustos 2025

Yatılılık Başvuruları Ne Zaman?

Yatılı okul başvuruları (pansiyonlu okullar) ise 1 - 4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, yeni okullarında ders başı yapacak.