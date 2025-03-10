Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.

Ligin 27. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu’nun çalıştırdığı Alanyaspor ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, hakem Yasin Kol’un düdük çaldığı maçta Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

ALANYASPOR, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Müsabakada ev sahibi 23. dakikada Vilhena ile öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

GÜNAY, KIRMIZI GÖRDÜ

Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arası hakem Yasin Kol'a itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

GALATASARAY, GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, 51. dakikada Aliti'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

62. dakikada Osimhen geri dönüşü tamamladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı. 90+3'te sarı kart gören Ahmet Kutucu cezalı duruma düştü.

PUAN FARKI 7'YE ÇIKTI

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 68 yaptı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Akdeniz ekibi ise 31 puanda kaldı