Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.
Açılış töreninde çeşitli ikramlar, özel indirimler, yüz boyama etkinliği ve çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluştu.
Kuranı kerim tilavetinin okunmasının ardından açılış kurdeleleri büyük bir coşkuyla kesildi.
Açılışa özel indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar da Lider Toptan Market’in yeni şubesine yoğun ilgi gösterdi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Lider Toptan Market Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Sığındım, açılışa özel kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm vatandaşları yeni şubemize bekliyoruz” dedi.