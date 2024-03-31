MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara’daki Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Devlet Bahçeli, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Etimesgut'taki Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yerel yöneticiler için tercihte bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Bilkent'teki Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullandı.