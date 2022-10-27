Lionel Messi, performansıyla harikalar yarattı. Arjantinli yıldız, son olarak takımı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa'yı 7-2 mağlup ettiği maçta 2 kez ağları sarstı.

Ronaldo'yu geride bıraktı

Messi ikinci golünü ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kaydetti. 35 yaşındaki oyuncu, bu golüyle Cristiano Ronaldo'yu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde, 23 golle, ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.

10 gol ve 10 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu

Öte yandan, Messi, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda 10'un üzerinde gol ve asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Dünya Kupası, öncesi formu üst düzeyde

Eski günlerine geri dönen yıldız isim, Arjantin ile Dünya Kupası'nda yer almadan önce formunu üst düzeye çıkardı.