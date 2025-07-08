İSO tarafından 27 Mayıs'ta açıklanan "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasının ardından daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 listesinde Kahramanmaraş'tan 8 firma yer alma başarısı gösterdi. Böylece kentin sanayi gücü bir kez daha tescillenmiş oldu.

Asrın felaketinin ardından birçok alanda olduğu gibi sanayi alanında da büyük yıkımlar yaşan kahraman şehir çatı kuruluş olan kmtso öncülüğünde büyük bir atılım gerçekleştirdi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu öncülüğünde kahraman kent sanayi alanında çok büyük bir ivme yakalayarak 2024 yılı verilerine göre, daha önce açıklanan iso ilk 500 listesine giren 9 firmaya ek olarak, iso ikinci 500 listesinde 8 firmanın daha yer almasıyla birlikte kahramanmaraş, toplamda 17 firmayla türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında temsil edilerek dikkat çekici bir başarıya imza atıldı.

Kahramanmaraş’ın üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini bir kez daha gözler önüne seren bu başarı, şehrin sanayi vizyonunun ne denli güçlü olduğunu gösteriyor.

Sanayi yatırımlarıyla adından söz ettiren Kahramanmaraş, tekstilden enerjiye, metalden denim üretimine kadar farklı sektörlerde Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürüyor.

Kahramanmaraş’tan İSO ikinci 500 listeye giren firmalar ve sıralamaları şöyle:

İskur Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili İsmail Kurtul’un yönettiği İskur Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş. – 16. Sırada yer alırken İskur Denim İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. – 484. Sırada yer aldı

Arıkan Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan’ın yönettiği Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. – 95. sıra

Adının Açıklanmasını İstemiyor – 142. sıra

Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. – 246. sıra

Hascevher Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Hüseyin Dinçer’in yönettiği Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş. – 381. sıra

Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Emre Balduk ve Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’un yaptığı Nazar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. – 399. sıra

Hascevher Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Dinçer’in yönettiği Hascevher Tekstil San. ve Tic. A.Ş. – 446. sıra