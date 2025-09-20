Little Fox Academy uzman eğitimci kadrosu kaliteli eğitim materyalleri ve benzersiz eğitim anlayışıyla bu alana yeni bir soluk getirdi.

Little Fox Academy çocuk etkinlik merkezi görkemli bir törenle açılışını gerçekleştirdi.

Yoğun bir katılımın olduğu açılış törenine katılan çocuklar birbirinden renkli etkinliklerle unutamayacakları bir gün yaşadı.

Burada açıklamalarda bulunan Little Fox Academy Yöneticisi Abdullah Danış ve katılımcılar açılışın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Little Fox Academy Çocuk Etkinlik Merkezi Kurucusu Mesut Balkaya ise Kahramanmaraş’ta ihtiyaç duyulan bir merkez açtıklarını ifade ederek “bütün Kahramanmaraşlıları merkezimize bekliyoruz” dedi.