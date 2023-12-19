Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Şikayetler üzerine yönetmelikte değişiklik yapıldı

Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamayla düzenlemenin detaylarını paylaştı. Buna göre, lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarında, enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde, devamlı fiyat artışları yapıldığı ve bunların fiyat listesi ve tarifeler yoluyla tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilerek ekonomik çıkarlarının korunması amacının gerçekleştirilmesine engel olduğuna ilişkin son dönemde çok sayıda tüketici şikayeti ulaştı.

Bakanlığa intikal eden bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik ihtiyacı doğdu. Düzenlemenin yapıldığı sektörü temsil eden ilgili mesleki kuruluşlardan da uygun görüş alınarak yönetmelik değişikliği yapıldı.

Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde daha iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

11 ayda 37 milyon 21 bin 761 lira ceza

Tüketicilerin, satın almadan önce mal ve hizmetlerin nitelikleri ile fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmeleri, fiyat etiketi ve listeleri ile kasa fiyatları arasında farklılık bulunmaması gerekiyor.

Bakanlık tarafından yılın 11 ayında 65 bin 375 farklı firmada denetimler yapıldı, 20 bin 209 firmaya toplam 37 milyon 21 bin 761 lira idari para cezası uygulandı.

Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da hız kesmeden devam edecek.