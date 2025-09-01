Transferde son saatlerde hareketlilik

Transfer döneminin son günlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Serie A ekibi Atalanta’dan ayrılmaya hazırlanan Ademola Lookman için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi.

Fenerbahce Den De Lookman Haml 1756757899 C Q7R3 C

Galatasaray’da Barış Alper belirsizliği

Barış Alper Yılmaz’ın Neom SC transferi yılan hikayesine dönünce, sarı-kırmızılı yönetim kanat bölgesi için alternatif arayışlarına başladı. Bu süreçte gündeme gelen en güçlü adaylardan biri Ademola Lookman oldu.

1A Enhanced 2025 02 18T234619

Görüşme gerçekleşti

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Ademola Lookman transferi için Atalanta ve oyuncunun temsilcisiyle görüşme yaptı.

Öte yandan Lookman’ın Atalanta ile köprüleri attığı ve kesin olarak takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Cg A G Vme1 9 S A Nf C M A A F Ld17Wj Zk842.Jpg

Fenerbahçe de devrede

Transferde yalnızca Galatasaray değil, ezeli rakip Fenerbahçe de yıldız futbolcunun peşinde. Böylece Süper Lig’in devleri, Ademola Lookman için doğrudan karşı karşıya gelmiş oldu.

Lookman Osimhen

Sezon performansı

27 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 40 resmi maçta 20 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.