Transferde son saatlerde hareketlilik

Transfer döneminin son günlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Serie A ekibi Atalanta’dan ayrılmaya hazırlanan Ademola Lookman için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi.

Galatasaray’da Barış Alper belirsizliği

Barış Alper Yılmaz’ın Neom SC transferi yılan hikayesine dönünce, sarı-kırmızılı yönetim kanat bölgesi için alternatif arayışlarına başladı. Bu süreçte gündeme gelen en güçlü adaylardan biri Ademola Lookman oldu.

Görüşme gerçekleşti

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Ademola Lookman transferi için Atalanta ve oyuncunun temsilcisiyle görüşme yaptı.

Atalanta, Nijeryalı oyuncu için 55 milyon euro bonservis talep ediyor.

Sarı-kırmızılılar, tıpkı Osimhen transferinde olduğu gibi stratejik bir hamle planlıyor.

Öte yandan Lookman’ın Atalanta ile köprüleri attığı ve kesin olarak takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe de devrede

Transferde yalnızca Galatasaray değil, ezeli rakip Fenerbahçe de yıldız futbolcunun peşinde. Böylece Süper Lig’in devleri, Ademola Lookman için doğrudan karşı karşıya gelmiş oldu.

Sezon performansı

27 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 40 resmi maçta 20 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.