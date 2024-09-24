İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün Lübnan'da yaklaşık 1300 hedefe düzenlenen saldırının ardından bugün de savaş uçaklarının Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı belirtildi.

İşgalci İsrail’in Lübnan’a yönelik yaptığı son saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve 2 bini aşkın yaralı olduğu belirlendi.

Lübnan Sağlık Bakanı, yaşanan saldırıları 'En kanlı gün' olarak nitelerken Lübnan'ın güneyinden büyük bir göç dalgasının başladığı öğrenildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu