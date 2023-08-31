Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Berri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorah Shea'yı başkent Beyrut'taki ofisinde kabul etti.

Görüşmede Berri ile Hochstein, Lübnan'da 31 Ekim 2022'den beri seçilemeyen cumhurbaşkanı, Lübnan'ın kara sularında yer alan gaz sahasındaki sondaj çalışmaları ve ülkenin genel durumunu ele aldı.

ABD'li heyetle görüşmesinde İsrail'in, Lübnan'ın güney sınırlarının korunmasını sağlayan BMGK'nın 1701 sayılı kararını ihlal etmesinin durdurulması çağrısında bulunan Berri, Lübnan'ın, topraklarının tamamı üzerinde egemenliğini sağlamada kararlı olduğunu kaydetti.

Hochstein ise Berri ile çok yapıcı bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Biden'ın danışmanı Hochstein, bugün geldiği Beyrut'taki temaslarına yarın da devam edecek.

Hochstein'ın Lübnan ve İsrail arasında Nisan 2023'ten bu yana BM Lübnan Geçici Barış Gücü tarafından denetlenen "Mavi Hat" sınırı üzerindeki gerginliği ele almak için Beyrut'a geldiği ifade ediliyor.

İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri

İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ve ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığını, böylece BMGK'nın 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah ise 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da ise Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletler'e şikayet etmişti.

Lübnan ordusunda görevli Tuğgeneral Munir Şehadi ise İsrail ile ülkesi arasındaki Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) denetimindeki "Mavi Hat" üzerinde 13 tartışmalı bölgenin bulunduğunu söylemişti.

Şehadi, Mavi Hat'ın iki ülke arasındaki resmi kara sınırı olmadığını da ifade etmişti.