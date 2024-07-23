LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşma 23 Temmuz Salı günü saat 21.30’da başlayacak.

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin deplasmanda oynayacağı ilk maçı Portekizli hakem Tiago Martins yönetirken Salı günü oynanacak mücadele D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko