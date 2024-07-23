LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşma 23 Temmuz Salı günü saat 21.30’da başlayacak.

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak

Fenerbahçe’nin deplasmanda oynayacağı ilk maçı Portekizli hakem Tiago Martins yönetirken Salı günü oynanacak mücadele D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko 

Editör: Ahmet TATLI