Memur maaşına yapılacak yüzde 17.55 enflasyon farkına ek 8 bin liralık seyyanen zamma ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Gözler yarın teklifin görüşüleceği komisyona çevrilirken, zamla birlikte memurların yeni maaşları da netleşti.

TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26.654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29.525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54.959 liraya çıkacak.