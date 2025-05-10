Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler 2. Ligi Final Grubu’nda yer alan İstiklalspor Basketbol Takımımız, bugün deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Final grubunun 8. haftasında rakibimiz Etimesgut Belediyesi olacak.

Karşılaşma, bugün saat 15.30’da Ankara'daki Devlet Bahçeli Eğitim Spor Salonu'nda oynanacak. Şampiyonluk için bu maçtan galibiyetle ayrılmamız büyük önem taşıyor.

Final grubunda lider kalmak isteyen İstiklalspor, bu zorlu deplasmanda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Etimesgut Belediyesi – İstiklalspor maçı canlı izle!

Basketbolseverler, bu kritik mücadeleyi maç saatinden buradan canlı olarak izleyebilir:

Tüm taraftarlarımızı bu önemli maçta takımımıza ekran başından destek olmaya davet ediyoruz. Gelişmeleri ve maç sonu detayları için bizi takip etmeye devam edin!