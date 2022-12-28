Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı tarafından ağırlanan Akçul, yapılan genel kurul ve bölgede yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirme yaptı.

Afşin-Elbistan havzasında yapılan yatırımların istihdama önemli katkı sunduğunu belirten Akçul: “Memleketimizin işe aşa ihtiyacı var, burada özel sektör kamu inşallah el ele birlikte bu topraklardaki işsizliği en aza indirecek adımlar atıyorlar. Biz de bundan memnun oluyoruz. Buradaki işsizliği gerçekten ben bu kadar olduğunu tahmin edemiyordum. Arkadaşlardan gelen talepleri gördükçe bu kömür zengini topraklarda hala işsizlik var. Bu topraklara kim bir çivi çakıyorsa kamu özel hepsine buradan teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten işe aşa ihtiyacı olan bir toprak. Sendika olarak 12. Genel kurulumuzdan yeni çıktık, başarılı bir genel kuruldu. Delege iradesi bize yeni bir sorumluluk yükledi. Bundan sonra işimiz daha da ağır, sorumluluğumuz çok büyük. Allah bizleri mahcup etmesin. Tüm 16 şubemize de buradan sizin huzurunuzda bize gösterdikleri o güven oylaması için de teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah mahcup olmayacağız, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Aksu TV ye ayrıca teşekkür ediyorum, memleketin sorunlarını dile getirmede çok büyük sorumluluk üstlendiniz. İşinizi çok iyi yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum.

Elbistan Şubesi Başkanı Adil Bölükbaşı da yaptığı değerlendirmede Genel Başkan Akçul’a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akçul’un deneyimlerinden faydalanmaya çalıştıklarını belirten Bölükbaşı: “Sayın genel başkanım ayağının tozuyla şubemizi ziyaret etti, çok memnun olduk, çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Her zaman olduğu gibi Elbistan Şubesi yanındadır. Allaha şükür kazasız belasız bir seçim atlattık. Yolumuz uzun, işimiz zor. Madenciliğin zor olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Genel başkanım tecrübesiyle her sorunun altından kalkabilecek bir yapıya sahip. Bizler genel başkanımızın tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyoruz. Genel başkanımıza ziyareti için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.