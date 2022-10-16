Yerin onlarca metre altında çalışıyorlardı . Alınlarında ter, yüzlerinde kömür karası vardı.

Maden kazasında hayatlarını kaybettiler. Hikayeleri farklıydı ama, kaderleri aynı oldu. Onlardan geriye sosyal medya hesaplarında paylaştıkları anıları kaldı.

Aziz Köse, henüz bir hafta önce baba olmuştu. Geride bebeğini kucağına aldığı bu fotoğraf karesi kaldı.

Ailelerinin gözü yaşlı

Murat Ergin de arkasında gözü yaşlı bir eş ve iki kız çocuğu bıraktı. Çocuklarına olan düşkünlüğü onlarla çekildiği fotoğraflara yansıyordu.

Fikret Kansız, 3,5 ay önce evlendi. Kazada yaşamını yitirmeseydi, 2 hafta sonra ailesiyle doğum gününü kutlayacaktı.

Ve iki arkadaş Rahman Özçelik ile Gürdal Serenli... Yerin metrelerce altında omuz omuza çalışıyorlardı. Bir mesai sonrası poz verdiler. Yüzlerinde emeğin izi, kömür tozu ile.

Omuz omuza çalışıyorlardı

Fotoğrafta yoklar ama Gökhan Mercan ile Mustafa Yıldırım ile de arkadaştılar.

Aynı köyün gençleriydi onlar. Lakapları "Ayrılmaz dörtlü"ydü. Aynı kazada can verdiler.

Ramazan Özer kısa süre önce nişanlandı. Düğün hazırlığı yapıyordu.

Geriye hatıralar kaldı

Rasim Bulut henüz 25 yaşındaydı, bir de oğlu vardı. Patlamadan saatler önce çektiği bu kare, 1 yaşındaki oğlu ile son fotoğrafı oldu. Oğlu ile vakit geçirdiği anlar geriye kaldı.

Yasin Çelik de paylaştığı bu fotoğrafa, "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" notunu düştü.

Ercan Akdeniz, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşalı çok olmamıştı.

Altında bir not vardı; "Bir gün her şey fotoğraflarda kalacak.