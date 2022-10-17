Bartın'daki maden sahasında patlamaya ilişkin çalışmalar sürüyor.

41 işçinin şehit olduğu, 11 işçinin de yaralı olarak kurtulduğu olay, yürekleri dağladı.

Olaydan geriye ise gözü yaşlı aileler kaldı.

Görevli savcı sayısı 6'ya çıkarıldı

Tüm türkiye'nin odaklandığı olayla ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, hareket geçerek geniş çaplı bir çalışma başlattı.

İlk önce 3 savcı olayla ilgili görevlendirilirken bu sayı, Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli savcı sayısı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6'ya çıkarıldı.

Tüm teknik cihazlar toplandı

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, 3 ay geçici süreli yetki ile soruşturmada görevlendirildi.

Patlamanın yaşandığı alanda ise güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere toplandı.

"Tüm soruların cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır"

Adalet Bakanı Bozdağ, dün Amasra'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa onların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız harekete geçmiştir. Hem adli tahkikat başlatmış hem adli tıptan görevlendirilen takviye uzmanlarla buradaki çalışmalar koordine edilmiştir. Bundan sonra da bu tahkikatı biz de bütün Türkiye gibi yakından takip edeceğiz.

Bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse bunların hepsi titizlikle yerine getirilecek ve maddi hakikat ifade ettiğim gibi bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarılacak. Herhangi bir ihmal, kusur veya başka da öngöremediğimiz sebep varsa bunlar tespit edilecek, ilgililer hakkında da gerekli hukuki işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin endişesi olmamasını buradan özellikle ifade etmek isterim. Bakanlık olarak bu süreci bütün Türkiye kamuoyu gibi yakından takip edeceğiz."