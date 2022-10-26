Türkiye, Bartın'daki maden faciasıyla sarsıldı...

14 Ekim akşamı yaşanan grizi kaynaklı patlamada 41 işçi şehit olmuş 11 işçi de yaralanmıştı.

Yaralıların tedavileri için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Olaydan geriye ise maden şehitlerinin yürekleri dağlayan hikayeleri kaldı.

Babasının istediği isim ve kendi adı verildi

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın, 3 ve 5 yaşında çocukları olduğu, bir çocuğunun da olaydan 1 hafta sonra dünyaya geleciği öğrenilmişti.

Hamile eş Elif Ayvaz üçüncü çocuklarını dünyaya getirdi.

İHA'nın aktarımına göre; yeni doğan bebeğe babasının isteği olan Sungur ismiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiyesiyle Selçuk ismi verildi.

"Doğum iznine çıkacaktı"

Maden kazasını televizyondan öğrendiklerini ve eşinin kazanın olduğu gece vardiyadan çıktıktan sonra doğum iznine ayrılacağını söyleyen Elif Ayvaz, “Ben kazayı televizyondan öğrendim. Normalde eşim raporluydu işe gitmemişti 3 gün. O gün raporu bitti. Cuma günü gitti işte. Bekledik hani önemli bir kaza değil dediler. Doğum iznine çıkacaktı zaten onu bekliyorduk. Bir hafta sonradan doğum günü belli olacaktı sezaryenle olacağı için.” ifadelerinde bulundu.