Dünyanın en tehlikeli işlerinden kabul edilen ve "kara elmas" olarak adlandırılan taş kömürünü gün yüzüne çıkaran madenciler, mesleklerinde kazandıkları deneyimlerle arama kurtarma çalışmalarına da destek sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Zonguldak'tan bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu maden işçileri, taş kömürünü çıkarmak için yaptıkları "domuz damı", "ayı bacağı", "sarma" gibi kazı yöntemleriyle birçok hayatın kurtarılmasına vesile oldu.