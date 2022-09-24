Kayseri'nin Tomarza ilçesi'ne bağlı Işıklar Mahallesi yakınlarındaki krom madeninde işçi olarak çalışan Sıddık Taysi (42), iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten düştü.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taysi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Taysi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.