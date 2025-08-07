Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas tarafından “Dünyanın En İyi Soğuk Tatlısı” seçilen Maraş Dondurması için MADO, Kahramanmaraş’ta özel bir kutlama etkinliği düzenledi.

Yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen ve Türkiye'nin gastronomi dünyasındaki en güçlü simgelerinden biri hâline gelen Maraş Dondurması, dünya sahnesinde tarihi bir başarıya imza attı.

Uluslararası lezzet otoritelerinden TasteAtlas tarafından “Dünyanın En İyi Soğuk Tatlısı” seçilen bu eşsiz tat, sadece bir dondurma değil, Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğinin ve üretim gücünün de simgesi konumunda.

Bu önemli başarının ardından, Maraş Dondurmasını dünyaya tanıtan ve global ölçekte markalaştıran MADO, kentin kalbinde özel bir kutlama etkinliği düzenledi.

Kahramanmaraş’ın simge noktalarından biri olan Yaşar Pastanesi önünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara geleneksel yöntemlerle üretilen Maraş Dondurması ikram edildi.

Etkinliğin en ilgi çeken anı ise, Kanbur Kardeşler’in sahnelediği dondurma şovu oldu.

Döner şeklinde sunulan dondurmayı et keseriyle keserek görsel bir şölene imza atan Mehmet Sait Kanbur, Atilla Kanbur ve Erdal Kanbur, bu eşsiz sunumun ardından vatandaşlara dondurma ikram ederek dünya birinciliği sevincini vatandaşla birlikte yaşadı.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ödül almamızda sizlerin de büyük emeği var. Çünkü sizler de Yediniz, yedirdiniz. Maraş'ı bu konuda marka yaptınız. Sizleri de tebrik ediyorum. Bu ödül sadece dondurmacıların değil, Kahramanmaraş'ın ödülüdür. Kahramanmaraş'ı ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü bize destek oldular. Biz de bu markayı büyüklerimizden aldık. Ecdattan aldık. Atalarımızdan aldık. Onları dünya gastronomi kalelerine götürdük. Bugün dünyada 38 ülkede Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Bizim sevdamız Maraş. Bizim sevdamız Türkiye. Bizim sevdamız dondurma. Dondurma olmasaydı biz olmazdık arkadaş. Onun için bu aldığımız ödülü Kahramanmaraş'a hediye ediyoruz. Bizim değil. Sadece dondurmacıların değil, Kahramanmaraş'ın ödülü. Bugün bildiğiniz gibi dünya gastronomisinde, tatlısında dünya birincisi oldu Maraş. O için bütün Maraşlıları tebrik ediyorum. Bu ödül hepimizin arkadaşlar. Biz bugün 38 ülkede Kahramanmaraş'ın, dondurmanın ve Türkiye'nin bayrağını dikiyoruz. Bunun için de Kahramanmaraş'ta, Ankara'da, İstanbul'da özel okullar kurdum. Öğrenci yetiştirip, güzel ustaları yetiştirip, dünya gastronomi kalelerine gönderdim. Bizim sevdamız Maraş, bizim sevdamız Türkiye, bizim sevdamız dondurma arkadaşlar. Biz bunun için varız.

Her dondurma, dondurma değildir. Her etten kebap olmaz. Her yerde dondurma olmaz. Çünkü Cenab-ı Allah buraya ayrı bir özellik vermiş. Burası dondurmanın başkenti. Bugün burada kahve yetişmez, çay yetişmez. Sadece dondurma yetişir. Her bölgenin özelliği farklı, Maraş'ın özelliği de bu. Bunu iyi anlamamız lazım. Sadece ismi Maraş olmayla dondurma olmaz. Ham madde önemli, sütü önemli, ustası önemli. Usta olmazsa olmaz zaten. Maraş olmazsa zaten olmaz. Biz Maraş için varız. Sevdamız Maraş arkadaşlar. Bizim özel çiliklerimiz var. Salebi, aynı zamanda sütü ve aynı zamanda ustayı da biz yetiştiriyoruz. Her etten kebap olmaz. Her undan baklava olmaz. Her sütten de dondurma olmaz. Dünyada hak ettiğimiz yere geldik. Bizim sevdamız buydu. Biz 40 yıldan beri yurt dışına satış yapıyoruz. Bu markayı dünya markası yapmak için mücadele verdik. Onun için markamızın adı da MADO, bu ne demek? Maraş Dondurma demek arkadaşlar” ifadelerini kullandı.