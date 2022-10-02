Mado Ailesi Ahilik Haftası Münasebetiyle Kahramanmaraş Mado Akdeniz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde Öğrencilerle Bir Araya Geldi.

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur İle Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur Burada Öğrencilere; Hayat Hikâyelerini Ve Mesleki Başarılarını Anlattı.

Programın Sonunda Mehmet Kanbur Öğrencilere Dondurma Şov Yaptı.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e Konuşan Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, Arkdaşlarımıza Ustalık Hakkında Birimkimlerimi Anlattık” Dedi.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur İse Çok Verimli Bir Program Olduğunu Söyledi.