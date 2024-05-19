Etkinliğe sınıf öğretmeni Alp Eren İncel ve öğrenci velileri de katıldı. Okuma yazmayı öğrenen minik öğrencilere ödül vermek ve velilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen piknikte, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Renkli görüntülere sahne olan çuval yarışı etkinliği, öğrencilerin coşkulu anlarına tanıklık etti. Bitiş çizgisine en hızlı ulaşmayı hedefleyen çocuklar, yarış sırasında kimi zaman düştü, kimi zaman ise çizgiyi geçerek büyük bir sevinç yaşadı.

Sınıf öğretmeni Alp Eren İncel, "Mado Kadriye Kanbur İlkokulu 1-C sınıfı olarak planlamış olduğumuz piknik organizasyonumuzu bugün gerçekleştirdik. Pikniğe katılan velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel etkinlikler yaptık ve birbirimizle kaynaştık. İfadelerini kaydetti.

Pikniğe katılan veliler ise sınıf öğretmenine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt