Kahramanmaraş’ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Akdeniz Bölgesi'nin en büyük su firması Marsu, çalışmalarını sürdürüyor.

Kahraman Şehrin tek su firması olan marsu, son teknolojik sistemlerin kullanıldığı sektör standartlarının çok üzerinde bir hijyen ortamına sahip modern tesisinde şehrin su ihtiyacını karşılıyor.

Mado yönetim kurulu başkanı Mehmet Sait kanbur, Tekir’in şifalı suyunu Dünya’ya tanıtmak için yola çıktıklarını söyledi.

Kanbur, konuşmasının devamında “marsu’yu Kahramanmaraş’ın gücüne güç katmak için kurduk” dedi.

