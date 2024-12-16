Kalsiyum açısından oldukça zengin olan keçi sütü, A, C, B6 ve D vitaminleriyle vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini karşılamaya yardımcı oluyor.

Özellikle unutkanlık gibi rahatsızlıklara karşı destekleyici bir rol üstlenen keçi sütü, MADO’nun ustalığıyla reçel formuna dönüşerek kahvaltı sofralarının yeni yıldızı oluyor.

Doğallığı ve besleyici özellikleriyle dikkat çeken MADO keçi sütü reçeli, hem damaklara hitap ediyor hem de sağlıklı yaşamı destekliyor.

MADO, katkısız ve özenle hazırladığı bu eşsiz lezzeti misafirlerine sunarken, geleneksel tatlara modern dokunuşlar katarak kahvaltı keyfini bir adım öteye taşıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur keçi sütünün eşsiz lezzetini reçel formuna dönüştürerek farklı bir damak tadı oluşturduklarını ifade etti.