ABD'nin California eyaletinde San Luis Obispo ve Santa Barbara ilçeleri sınırında 2 Temmuz 2025'te başlayan Madre Yangını, eyaletin bu yılki en büyük orman yangını haline geldi. Yangın şu ana kadar 70.800 dönümden fazla alanı kül etti ve yalnızca %10'u kontrol altına alınabildi.

Yangının tehdit ettiği bölgelerde zorunlu tahliye emirleri verildi. Özellikle Los Padres Ulusal Ormanı ve San Luis Obispo ilçesindeki birçok tahliye bölgesi boşaltıldı.

Highway 166 gibi önemli yollar trafiğe kapatıldı; bu durum bölgedeki ulaşımı ciddi şekilde etkiliyor.