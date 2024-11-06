Kahramanmaraş’ın yeniden inşa çalışmaları kapsamında birçok bölge rezerv alanı olarak ilan edilirken, bu alanlar içerisinde yer alan okulların geleceği belirsizliğini koruyor.

Ayşe Gümüşer İlkokulu ve Gazi Ortaokulu da bu rezerv alanlarına dahil edilen okullardan. İki okulun velileri, çocuklarının eğitim hayatının olumsuz etkilenmemesi için okul önünde toplanarak ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Veliler, yıkılmış ya da yıkılma kararı alınmış olan okullarının yerine yeni bir okul inşa edilmesini talep ettiklerini, bunun mümkün olmaması durumunda ise öğrencilerin daha yakın bir okula nakledilmesini istediklerini belirttiler.

Çocuklarının eğitimine kesintisiz devam edebilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan veliler, bu belirsizliğin öğrenciler üzerinde kaygıya yol açtığını ifade ettiler.

Kahramanmaraş genelinde devam eden rezerv alan ilanı kapsamında yer alan diğer okulların velileri de benzer taleplerini dile getirirken, yetkililerin bölgede yeni okul projeleri ile çocukların eğitimine sorunsuz bir şekilde devam etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.