Programda gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ünal, bir insanın hayat hikayesinin bıraktığı izler ve başkalarında oluşturduğu yansımaların toplamından ibaret olduğunu vurguladı.

Konuşmasında kültür kavramının derinliklerine değinen Mahir Ünal, bir toplumun karakterinin eşyayla kurduğu ilişkide ve haksızlıklar karşısındaki duruşunda gizli olduğunu belirtti.

"Kültürün Ahlakını Hakikat Belirler"

"Kültürün ahlakını belirleyen; çıkarların belirlediği fayda değil, doğruların belirlediği hakikattir. Sözümüzde, suskunluğumuzda ve hangi haksızlık karşısında ayağa kalktığımızda saklıyız."

"Yarının Hafızasını Yazıyoruz"

Gençlere, bugünkü tercihlerinin geleceğe yön vereceğini hatırlatan Ünal, "Biz sadece bugünü yaşamıyor, aynı zamanda yarının hafızasını da yazıyoruz. Bugün bıraktığımız izler, yarın birilerinin yürüyüşüne yön verecek," diyerek iz bırakmanın hakikate dayalı bir ahlak meselesi olduğunun altını çizdi.

Programın sonunda organizasyonu düzenleyen TÜGVA ekibine ve katılım sağlayan tüm gençlere teşekkürlerini ileten Mahir Ünal, en kıymetli yansımanın egoyu değil, hakikati görünür kılmak olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.