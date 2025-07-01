Mahir Ünal, sosyal medya üzerinden söz konusu karikatürde İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e ve Hz. Musa’ya yönelik alaycı ve aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığını vurgulayarak, bu tür yayınların toplumsal barışa açık bir tehdit olduğunu dile getirdi. Ünal, bu saldırının sadece bir inancı değil, insanlığın ortak değerlerini de hedef aldığını belirtti.

“Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz’in ismini aşağılık bir mizah konusu hâline getirmeye çalışan bu zihniyeti ve arkasındaki yapıyı lanetliyorum. Bu hadsizliğin özgürlükle değil, nefretle ilgisi vardır. Sessiz kalmak, bu kirli propagandaya ortak olmaktır,” ifadelerini kullandı.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KILIFI ALTINDA KUTSALLARA SALDIRAMAZSINIZ”

Mahir Ünal, yaptığı açıklamada bu tür yayınların sadece bireysel bir hak ihlali değil, aynı zamanda toplumun inanç temelini hedef alan organize bir saldırı olduğunu söyledi. Ünal, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu ülkede yıllardır inançlarımıza sistematik olarak saldıran, kutsallarımızı aşağılayan malum yapılar, kendilerini mizah kılıfıyla meşrulaştırma peşindedir. Ancak bu millet, değerlerine uzatılan kirli elleri tanır ve asla cevapsız bırakmaz.”

“MİLLETİMİZİN DEĞERLERİNE YÖNELİK HER SALDIRI, VİCDANLARDA KARŞILIK BULAMAYACAKTIR”

Toplumsal vicdanın bu tür saldırılara karşı her zaman duyarlı olduğunu dile getiren Mahir Ünal, hukukun üzerine düşeni yapacağına inandığını da ifade etti. Ünal, “Bu milletin sabrını sınayanlar, er ya da geç kamu vicdanında ve hukuk önünde gereken karşılığı alacaktır,” dedi.

GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ, HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Soruşturma kapsamında, karikatürün yayınlandığı Leman dergisinin grafikeri olduğu belirtilen C.O. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişi sayısının ikiye yükseldiği bilgisi de paylaşıldı. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve dijital delillerin incelendiğini açıkladı.