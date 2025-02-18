Malatya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı AYT ve TYT sınavlarına girecek olan öğrencilerin sınav giriş ücretini karşılıyor.MALATYA (İGFA) - Eğitim alanında her zaman öğrencilerin yanında olan ve eğitim çıtasının yükselmesine önemli katkılar sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi, AYT ve TYT sınavı öncesi öğrenci ve ailelerine destek oluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına girecek olan yetim öğrenciler, konteyner kentlerde kalan öğrenciler ile Malatya Büyükşehir Belediyesi kurslarında eğitim gören üniversite adaylarının sınav giriş ücretlerini karşılayacak.

Öğrenci ve veliler destekten nasıl faydalanacak?

Yükseköğretim sınav ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasını isteyen öğrenciler; sınav giriş ücretlerini yatırdıktan sonra ödeme yapmış oldukları makbuzlarla birlikte Malatya Büyükşehir Belediye binası karşısında bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına müracaat ederek, ödemiş oldukları sınav giriş ücretlerini alabilecekler.

Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler

Sınav ücretlerinin karşılanmasından yararlanmak isteyen öğrencilerin, sınav ücretini ödedikten sonra aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerekiyor:

• Yetim öğrenciler için nüfus kayıt örneği

• Konteyner kentlerde kalan öğrenciler için konteyner kentte kaldıklarına dair belge

• Büyükşehir Belediyesi Kurslarında eğitim gören öğrenciler için kurs kaydını gösteren belge

Başvuru esnasında, sınav ücretinin ödendiğine dair dekontun da ibraz edilmesi gerekiyor. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler, Malatya Büyükşehir Belediyesi resmi iletişim kanallarından bilgi alabilecekler.