Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 365 gram kubar esrar ile 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya'da, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik mücadele çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilyurt ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 2 kilo 365 gram kubar esrar ile 25 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: Anadolu ajansı