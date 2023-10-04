Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 365 gram kubar esrar ile 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik mücadele çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilyurt ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 2 kilo 365 gram kubar esrar ile 25 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu ajansı