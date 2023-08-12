AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, depremler Yeşilyurt merkezli.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, depremler Yeşilyurt merkezli.
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