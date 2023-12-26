Olayın zanlılarını yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Malatya'da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, 15.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölge bulunan bir iş merkezinin önünde arkadaşları ile bekleyen M.H.A.'nın yanına gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler M.H.A.'ya bıçakla saldırarak olay yerinde hızla kaçtı. Sol bacak ve kol kısmında yaralanan ve çok fazla kan kayıp eden genç ihbar üzerine bölgeye çağrılan ambulansa alınarak ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

M.H.A. polise verdiği ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirenleri tanımadığını belirttiği öğrenilirken, olayın zanlılarını yakalanması için çalışma başlatıldı.